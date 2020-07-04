مدني الباحة يحذر من التقلبات الجوية: تقيدوا بالتعليمات

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

الدفاع المدني يحذر

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

أمطار غزيرة على نجران

من جهة أخرى هطلت اليوم أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران , شملت محافظة شرورة، ومراكز الأخاشيم، والمنخلي، والأجزاء المجاورة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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حالة الطقس اليوم وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. درجات الحرارة تلامس الـ50 وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد ‏المملكة اعتباراً من يوم غد الأحد موجة حر هي الرابعة منذ ‏دخول صيف هذا العام.‏ وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، 50 درجة مئوية ‏على المنطقة الشرقية والخليج، فيما تقترب درجة الحرارة من الـ50 مئوية ‏على الرياض والقصيم.‏‏

وأوضح أن هذه الموجة والتي قد تستمر لمدة أسبوع هي ‏الأقوى التي تضرب هذه المناطق هذا العام حتى الآن، لافتًا إلى ‏أن درجات الحرارة في باقي المناطق ستكون حول معدلاتها ‏الطبيعية.‏

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