اخبار السعوديه

برقية عاجلة من الملك سلمان لرئيس هذه الدولة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 4 يوليو 2020 03:13 مساءً - ‏دقيقتين مضت أخبار 4 زيارة

 

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب العاهل السعودي في برقية التهنئة، “باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار”.

كذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير ، برقية تهنئة للرئيس الجزائري.

 

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