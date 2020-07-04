أول صورة لمؤسس السعودية قبل 110 عام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 4 يوليو 2020 03:13 مساءً - ‏5 دقائق مضت أخبار السعودية 6 زيارة

انتشرت صورة نادرة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر حساب تاريخ آل سعود أول صورة للملك المؤسس وعلق عليها قائلا :” أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز وكانت في الكويت عام 1328هـ/1910م وعمره حينها 34عاما.

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وحظيت الصورة بتفاعل بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم :” رحم الله باني نهضتنا ومؤسس بلادنا المغفور له باذن الله الملك عبدالعزيز ، طيب الله ثراه .. رحل جسداً وبقى في قلوبنا .. اللهم ارحمة رحمةً واسعة . واللهم احفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده بحفظك، وأعز بهما الإسلام والمسلمين، ياذا الجلال والإكرام” .