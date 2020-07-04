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أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس"، أنها ستسرح ما يزيد قليلًا على 7500 موظف؛ بسبب الانهيار الذي أصاب نشاط السفر الجوي نتيجة فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).
وأوضحت "إير فرانس" أن التسريح يشمل 6560 وظيفة بشركة الطيران الأساسية بحلول نهاية 2022، وهو ما يزيد على 3500 كانوا سيغادرون بشكل طبيعي بسبب بلوغ أعمارهم سن التقاعد، وذلك من إجمالي قوة العمل لديها البالغة 41 ألف موظف.
وأشارت الشركة بعد محادثات مع نقابات عمالية إلى أنه من المقرر خفض 1020 وظيفة أخرى بشركة الطيران الشقيقة "هوب"، وأنها ستعطي أولوية للترتيبات الطوعية والتقاعد المبكر.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 03:25 PM
تخفض 1.020 وظيفة بشركة "هوب"
أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس"، أنها ستسرح ما يزيد قليلًا على 7500 موظف؛ بسبب الانهيار الذي أصاب نشاط السفر الجوي نتيجة فيروس كورونا؛ بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (السبت).
وأوضحت "إير فرانس" أن التسريح يشمل 6560 وظيفة بشركة الطيران الأساسية بحلول نهاية 2022، وهو ما يزيد على 3500 كانوا سيغادرون بشكل طبيعي بسبب بلوغ أعمارهم سن التقاعد، وذلك من إجمالي قوة العمل لديها البالغة 41 ألف موظف.
وأشارت الشركة بعد محادثات مع نقابات عمالية إلى أنه من المقرر خفض 1020 وظيفة أخرى بشركة الطيران الشقيقة "هوب"، وأنها ستعطي أولوية للترتيبات الطوعية والتقاعد المبكر.
، "إير فرانس" تسرح 7.500 موظف بسبب إضرار "كورونا" بالسفر الجوي ،
المصدر : الخليج 365
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