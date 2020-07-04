شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 وافدين يروجوا لبيع عملات مزيفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على (ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب ( 148,000 ) ريال سعودي، و( 5,000,000 ) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.