، الرقم الأعلى يومياً.. الهند تسجل قرابة 23 ألف إصابة جديدة بكورونا ،

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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى قمة للمؤشر الذي تجاوز عتبة الـ 20 ألفاً للمرة الأولى أمس الجمعة.
ووصل إجمالي حالات كورونا في البلاد، إلى 648315؛ منها 18655 وفاة بعد أن تُوفي 422 مريضاً خلال اليوم الماضي.
وبحسب "روسيا اليوم" تماثل 14335 شخصاً للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 394227.
ويعود أكثر من نصف الإصابات الجديدة إلى ثلاث مناطق، هي: ولاية ماهاراشترا غربي البلاد (192.9 ألف إصابة إجمالاً)، وولاية تاميل نادو في الجنوب (102,7 ألف إصابة)، والمنطقة التي تضم العاصمة نيودلهي ومحيطها (94,6 ألف إصابة).
فيروس كورونا الجديد
الرقم الأعلى يومياً.. الهند تسجل قرابة 23 ألف إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى قمة للمؤشر الذي تجاوز عتبة الـ 20 ألفاً للمرة الأولى أمس الجمعة.
ووصل إجمالي حالات كورونا في البلاد، إلى 648315؛ منها 18655 وفاة بعد أن تُوفي 422 مريضاً خلال اليوم الماضي.
وبحسب "روسيا اليوم" تماثل 14335 شخصاً للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 394227.
ويعود أكثر من نصف الإصابات الجديدة إلى ثلاث مناطق، هي: ولاية ماهاراشترا غربي البلاد (192.9 ألف إصابة إجمالاً)، وولاية تاميل نادو في الجنوب (102,7 ألف إصابة)، والمنطقة التي تضم العاصمة نيودلهي ومحيطها (94,6 ألف إصابة).
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:15 PM
ليصبح إجمالي المصابين بالبلاد 648315 بينهم 18655 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في أعلى قمة للمؤشر الذي تجاوز عتبة الـ 20 ألفاً للمرة الأولى أمس الجمعة.
ووصل إجمالي حالات كورونا في البلاد، إلى 648315؛ منها 18655 وفاة بعد أن تُوفي 422 مريضاً خلال اليوم الماضي.
وبحسب "روسيا اليوم" تماثل 14335 شخصاً للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 394227.
ويعود أكثر من نصف الإصابات الجديدة إلى ثلاث مناطق، هي: ولاية ماهاراشترا غربي البلاد (192.9 ألف إصابة إجمالاً)، وولاية تاميل نادو في الجنوب (102,7 ألف إصابة)، والمنطقة التي تضم العاصمة نيودلهي ومحيطها (94,6 ألف إصابة).
، الرقم الأعلى يومياً.. الهند تسجل قرابة 23 ألف إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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