محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة نشرت نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي".فيروس كورونا الجديد 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 02:44 PM الوزارة نشرت نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس Advertisements حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات دعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة؛ لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الوزارة نموذجًا لنصّ الرسالة التي يتلقاها الشخص المصاب بالفيروس، وفيها عبارة: "عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي". الكلمات المفتاحية ، حتى لا تصلك رسالة "أنت مصاب بكورونا".. "الصحة" تذكر بالتقيد بالإجراءات ،

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