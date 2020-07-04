اعتماد 4 عقود لتطوير خدمات النظافة العامة في المدينة المنورة

لمدة 5 سنوات.. وبتكلفة 894 مليون ريال..
كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس «فهد بن محمد البليهشي» عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894.000.000 ريال .
وأوضح المهندس البليهشي أن العقود روعي في تقسيمها إلى 4 محاور، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الميدان وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة.
وبين أنه تمّ الحرص على زيادة العديد من الخدمات ضمن عقود النظافة الجديدة التي ستساهم- بمشيئة الله- في تطوير وتحسين الخدمات.
كما أن العقود الجديدة تعتمد على عدة أسس من أهمها مراعاة المناطق والأحياء الجديدة والتوسعات العمرانية والزيادة السكانية للمدينة المنورة وتكثيف الأعمال الميدانية خلال موسم شهر رمضان المبارك وخلال موسم الحج الذي يبدأ في منتصف شهر ذو القعدة مرورًا بشهر ذي الحجة وحتى منتصف شهر محرم، وذلك عن طريق اعتماد خطط تشغيلية مخصصة لأعمال موسم العمرة والحج .
وأضاف أن عقود النظافة ستعمل بدون أي مشاكل تشغيلية أو إدارية ولن يلاحظ سكان المدينة المنورة إحلال المقاول الجديد محل المقاول السابق رغم ضخامة عملية الإحلال، وذلك من خلال التخطيط ومنح إدارة مشروع النظافة الجديد فترة زمنية محددة لتنفيذ الأهداف كافة.
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