«الحصيني»: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى هبوب محتمل لرياح تتراوح ما بين متوسطة لشبه قوية على الساحلين الغربي والشرقي.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع- بإذن الله- اليوم السبت أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق نجران والربع الخالي ومرتفعات جازان وعسير وعمان واليمن».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «اليوم متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الساحلين الغربي والشرقي »، مشيرًا إلى أن «السحب الرعدية الممطرة أثرت أمس الجمعة على أجزاء من الإمارات وعمان والربع الخالي وشرق منطقة نجران».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير، وكذلك على مرتفعات الباحة.

في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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