«الأرصاد» تنبّه إلى موجة حارة على المنطقة الشرقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، إلى موجة حارة على المنطقة الشرقية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (الأحساء- الجبيل- الخبر- الخفجي- الدمام- العديد- القطيف- النعيرية- بقيق- حفر الباطن- رأس تنورة- قرية العليا)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة.

في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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