مغرّدون يدعون له بالشفاء العاجل..
أعلن الشيخ علي بن صالح المري، عضو الإفتاء السابق مدير مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مطالبًا متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.
وقال المري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحمد لله على قضائه وقدره لقد تأكدت اليوم إصابتي بفيروس كورونا دعواتكم لي بالشفاء العاجل اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين».
وتفاعل مئات المغردين مع تغريدة الشيخ المري، داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
وتعليقًا على تغريدة المري قال الدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام: «شفاكم الله وعافاكم أخي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ علي وجمع لكم بين الأجر والعافية».
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بكورونا.. الشيخ علي المري: اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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