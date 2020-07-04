السعودية | لجنة الحج والإسكان في الشورى تناقش “عن بعد” عدداً من مقترحات مشاريع الأنظمة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:18 مساءً, 4 يوليو 2020 م المناطق - الرياض عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعا “عن بعد”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن صالح فاضل، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مقترحاً لمشروع نظام الحدائق العامة في المملكة، والذي تقدمت به عضو المجلس الدكتورة نورة المري استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ.

واطلعت اللجنة على ما تضمنه المقترح من مبررات وملاحظات، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه للمجلس متضمناً رأيها وتوصياتها حيال المقترح.

فيما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مقترحاً آخر لمشروع نظام السوق العقارية، الذي اقترحه عضو المجلس الدكتور عبد العزيز الحرقان استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وسترفع اللجنة ما توصلت إليه من رأي وتوصيات حيال المقترح في تقريرٍ للمجلس لمناقشته في الفترة القادمة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المحالة لها وتقع ضمن اختصاصها تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأنها المتضمنة توصياتها للمداولة تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

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