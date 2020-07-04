شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض توضح حقيقة مقطع "تقزيم الأشجار" والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت أمانة منطقة الشرقية أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول، والذي يظهر أعمال تقزيم أشجار في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، فإن الأمانة تؤكد أنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم الصادر بهذا الشأن، إلا عند وجود ضرورة أمنية أو تشغيلية تستدعي ذلك، وأن الموقع في الفيديو ليس تابعًا لها.

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