طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي في تطبيق توكلنا

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف تطبيق توكلنا عن طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي لمن تقدم لأداء الاختبار هذا العام سواء عن بعد أو في مراكز الاختبارات المحوسبة.

Advertisements

الاستعلام عن نتائج التحصيلي

وقال تطبيق توكلنا رداً على استفسار أحد الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي بالقول : يمكن الدخول على تطبيق توكلنا ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم و التدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار و النتيجة.

وأضاف التطبيق : سوف تختفي النتيجة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار.

تصريح طالب

وكان تطبيق توكلنا قد أضاف في وقت سابق تصريح طالب بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، تيسيراً على الطلاب؛ حتى يتمكنوا من الحصول على التصريح لحضور وأداء الاختبارات في المقرات، وتتولى الهيئة مسؤولية رفع التصاريح للطلاب عبر التطبيق، الذي يجب عليهم التسجيل في تطبيق توكلنا؛ للاستفادة من التصريح.

ويعد التصريح جواز المرور النظامي للطلاب، فمن خلاله يستطيع الطالب أن يحصل على تصريح مؤقت للسائق الذي يتعامل معه لإيصاله إلى مقر الاختبار.

المزيد

جديد الأخبار