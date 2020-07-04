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نقاشات رياضية محايدة في الشوط الثالث على بانوراما FM
يقدمه عبد العزيز السلوم من الأحد حتى الخميس
متابعات الخليج 365 - الرياض
في إضاءة على أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية وأخبار الدوري السعودي ونظيره في أوروبا والعالم، ينطلق برنامج “الشوط الثالث” مع المذيع عبد العزيز السلوم على إذاعة “بانوراما FM”، يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.
نقاشات رياضية محايدة
في هذا السياق، قال عبد العزيز السلوم مقدّم البرنامج: “نقدّم في “الشوط الثالث” نقاشات رياضية محايدة، ونطرح قضايا رياضية محلية، إلى جانب أبرز أخبار الكرة السعودية والعربية والعالمية.. كما نحرص على تغطية مختلف الأحداث الرياضية التي تجري في المنطقة والعالم.”
أبرز الأحداث الرياضية عالميًا
الجدير ذكره أنه إضافةً إلى تركيزه على الأحداث الكروية، يعمد “الشوط الثالث” إلى تغطية الرياضات المختلفة المحببة مثل كرة السلة والتنس وغيرها.
ويُبث برنامج “الشوط الثالث” على أثير “بانوراما FM” يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة.
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