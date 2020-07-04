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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات "الداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساء.الأرصاد حالة الطقس
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 12:54 PM
تشمل عدة محافظات بالمنطقة وتستمر لـ8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات "الداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساء.
، "الأرصاد" تنبه لحالة أمطار رعدية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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