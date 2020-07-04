أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-4-2020

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت عند مستوى إغلاق أمس حيث لم يشهد سعر الذهب تغيرًا كبيرًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

سعر الذهب في السعودية

واستقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند 214.14 ريال فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 196.30 ريال بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم حوالي 187.38 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت حوالي 160.61 ريال فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 124.92 ريال.

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متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي أسعار الذهب عيار 24 214.14 ريال $57.09 سعر الذهب عيار 22 196.30 ريال $52.33 أسعار الذهب عيار 21 187.38 ريال $49.95 أسعار الذهب عيار 18 160.61 ريال $42.82 سعر الذهب عيار 14 124.92 ريال $33.30 سعر الذهب عيار 12 107.07 ريال $28.54 أسعار أوقية الذهب 6,660 ريال $1,775 أسعار جنيه الذهب 1,499 ريال $399.62 أسعار كيلو الذهب 214,142 ريال $57,087

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

واستقرت أسعار الذهب في الأسواق العالمية في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات يوم أمس الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية يوم أمس ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1893.12 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 809.50 دولار، ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع.

وربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.97 دولار وتتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

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