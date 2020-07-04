موجة الحر الأقوى غداً ودرجات الحرارة تلامس الـ50

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد ‏المملكة اعتباراً من يوم غد الأحد موجة حر هي الرابعة منذ ‏دخول صيف هذا العام.‏

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درجات الحرارة تلامس الـ50

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، 50 درجة مئوية ‏على المنطقة الشرقية والخليج، فيما تقترب درجة الحرارة من الـ50 مئوية ‏على الرياض والقصيم.‏‏

وأوضح أن هذه الموجة والتي قد تستمر لمدة أسبوع هي ‏الأقوى التي تضرب هذه المناطق هذا العام حتى الآن، لافتًا إلى ‏أن درجات الحرارة في باقي المناطق ستكون حول معدلاتها ‏الطبيعية.‏

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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