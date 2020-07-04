، إصابات وتعافٍ.. آخر مستجدات الجائحة في ليبيا والكويت ،

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.
ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ 4 منها في سبها وحالتان ببنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230.
كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفاة واحدة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.
وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة تعافٍ، و27 حالة وفاة.
وفي الكويت، أعلنت الجهات المعنية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39943 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.فيروس كورونا الجديد
إصابات وتعافٍ.. آخر مستجدات الجائحة في ليبيا والكويتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.
ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ 4 منها في سبها وحالتان ببنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230.
كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفاة واحدة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.
وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة تعافٍ، و27 حالة وفاة.
وفي الكويت، أعلنت الجهات المعنية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39943 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:12 AM
المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض: 27 إصابة جديدة
أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.
ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ 4 منها في سبها وحالتان ببنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230.
كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفاة واحدة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.
وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة تعافٍ، و27 حالة وفاة.
وفي الكويت، أعلنت الجهات المعنية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 39943 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، إصابات وتعافٍ.. آخر مستجدات الجائحة في ليبيا والكويت ،
المصدر : الخليج 365
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