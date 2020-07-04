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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، قرارًا يقضي بإطلاق سراح 794 سجينًا، في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وشمل قرار العفو الذي تناقله عديد من وسائل الاعلام الغانية، المعتقلين لأول مرة ومَن بلغوا من العمر 70 أو أكثر، وغيرهم من أصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.
وفي وقت سابق كانت الحكومة في غانا قد أطلقت سراح 808 من المحكوم عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.
يُذكر أن إصابات كورونا في غانا وصلت إلى 18 ألفًا و134 إصابة، من بينهم 117 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي فيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-04
أصدر الرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، قرارًا يقضي بإطلاق سراح 794 سجينًا، في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وشمل قرار العفو الذي تناقله عديد من وسائل الاعلام الغانية، المعتقلين لأول مرة ومَن بلغوا من العمر 70 أو أكثر، وغيرهم من أصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.
وفي وقت سابق كانت الحكومة في غانا قد أطلقت سراح 808 من المحكوم عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.
يُذكر أن إصابات كورونا في غانا وصلت إلى 18 ألفًا و134 إصابة، من بينهم 117 حالة وفاة.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
10:47 AM
أصدر الرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، قرارًا يقضي بإطلاق سراح 794 سجينًا، في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وشمل قرار العفو الذي تناقله عديد من وسائل الاعلام الغانية، المعتقلين لأول مرة ومَن بلغوا من العمر 70 أو أكثر، وغيرهم من أصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.
وفي وقت سابق كانت الحكومة في غانا قد أطلقت سراح 808 من المحكوم عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.
يُذكر أن إصابات كورونا في غانا وصلت إلى 18 ألفًا و134 إصابة، من بينهم 117 حالة وفاة.
، غانا: إطلاق سراح 794 سجيناً لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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