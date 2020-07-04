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تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة لطابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر، يعود تاريخ إصداره للخامس عشر من شعبان 1377 هـ، 1958م، دعماً للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي.
وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة في حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المملكة خصصت يوماً لجمع التبرعات دعماً للجزائريين المقاومين للاحتلال، في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:45 AM
مع طابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر دعماً للأشقاء في كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسي
تحت وسم #صورة_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة لطابع بريد يحمل اسم يوم الجزائر، يعود تاريخ إصداره للخامس عشر من شعبان 1377 هـ، 1958م، دعماً للشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي.
وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة في حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر، فإن المملكة خصصت يوماً لجمع التبرعات دعماً للجزائريين المقاومين للاحتلال، في واقعة تؤكد الدور الكبير للمملكة في نصرة قضايا الأمة العربية.
، يوم لجمع التبرعات للجزائر.. صورة عمرها 62 عاماً تروي الدور التاريخي للمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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