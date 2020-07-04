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سجلت روسيا، اليوم السبت، 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515.
وقالت السلطات إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.
وفي ألمانيا أُعلن عن تسجيل 422 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 196.096 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.010 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181.300 حالة.فيروس كورونا الجديد
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 11:24 AM
السلطات الروسية أعلنت 168 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الضحايا لـ10027إصابات كورونا الجديدة في روسيا وألمانيا.. 6632 في الأولى والثانية 422
سجلت روسيا، اليوم السبت، 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515.
وقالت السلطات إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.
وفي ألمانيا أُعلن عن تسجيل 422 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 196.096 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.010 حالات وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 181.300 حالة.
، إصابات كورونا الجديدة في روسيا وألمانيا.. 6632 في الأولى والثانية 422 ،
المصدر : الخليج 365
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