شكرا لمتابعة خبر عن لجوء أكثر من 160 دولة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):لجأت أكثر من 160 دولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة؛ لرفع إيرادات خزينتها، كأحد مصادر تمويل الميزانية العامة ولدعم الإنفاق الحكومي عقب الجائحة، فيما بدأ تطبيق رفع نسبتها من 5 % إلى 15 % على جميع السلع والخِدْمات الخاضعة لها في الأول من يوليو الجاري.
وفي السياق نفسه، تعد المملكة من أقل الدول في نسبة الضريبة التي ترواحت في عدة دول بين 20 و27 %؛ فيما تحتل المرتبة الأولى كأقل دولة في العالم في فرض الضرائب على السلع.
ويتبين أن مستوى ضريبة القيمة المضافة الذي تقرّر تطبيقه بـ15 % سيكون في أدنى مستوياته مقارنة بالدول الأخرى التي وصل فيها معدل الضريبة إلى 27 %.
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