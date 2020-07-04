مسك الخيرية تعلن فتح القبول في دورة أساسيات السيرة الذاتية المؤثرة

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تعلن مؤسسة الأمير محمد بن سلمان (مسك الخيرية) عن فتح باب التسجيل في دورة (أساسيات السيرة الذاتية المؤثرة) باللغة العربية وهي ورشة عمل مجانية (عن بعد) ضمن (برنامج مسك طريق المستقبل لأساسيات البحث المهني) على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة عن بعد في الأيام 16 أو 17 أو 18 ذو القعدة 1441هـ (الموافق 7 أو 8 أو 9 يوليو 2020م) لمدة ساعتين (من 8 إلى 10 مساءاً).

الفئات المستهدفة:

– خريجي وخريجات الكليات والجامعات.

– المقبلين والمقبلات على التخرج.

– الباحثين والباحثات عن عمل.

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نبذة عن الدورة:

تهدف الدورة إلى تعليم كيفية كتابة سيرة ذاتية مؤثرة واكتشاف أسرار السيرة الذاتية المتميزة والتعليم كيف يتم جذب انتباه قارئ السيرة الذاتية في أقل من (60 ثانية) لأثبات أنك المرشح الأمثل للفرصة الوظيفية.

محاور الدورة:

– اكتشف أبرز 10 أسباب لرفض أي مرشح وظيفي.

– تعلّم كيف يمكن كتابة سيرة ذاتية تساعد في زيادة مميّزات العرض الوظيفي.

– تعرف على الفرق بين السيرة الذاتية و النبذة الشخصية المختصرة.

– تعلّم أساسيات كتابة نبذةٍ شخصيةٍ مختصرة.

– تعرّف على أفضل قوالب وتصاميم السيرة الذاتية وأكثرها فعالية.

– اكتشف أبرز الأخطاء التي يجب عليك تجنّبها في صياغة سيرتك الذاتية.

– لا تملك خبرة عملية؟ تعلم صياغة سيرتك الذاتية بناءً على مهاراتك وخبراتك الأساسية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الجمعة 1441/11/12هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2D817uQ ويستمر حتى الأحد 1441/11/14هـ (الموافق 2020/7/5م).

تفاصيل أكثر:

https://misk.org.sa/hcd/ar/services…

