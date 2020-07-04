مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعلن عن برنامج التدريب التعاوني

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تعلن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني لطلاب وطالبات درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية والتطبيقية بالجامعات السعودية على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– منتظم حالياً في السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس بالتخصصات العلمية والتطبيقية بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

– توفر خطاب اعتماد (طلب تدريب) معتمد من الجامعة.

– يجب على المتقدمين اتمام الفترة التدريبية بالكامل.

عن البرنامج:

ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻊ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ.

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الوثائق المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية,

– خطاب التدريب من الجامعة.

– السجل الأكاديمي.

نبذة عن المدينة:

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤسسة علمية حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي مدينة الرياض. تم إنشاء المدينة في 1977م تحت اسم (المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية)، وفي عام 1985م تغيرت تسمية المركز إلى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، تقوم المدينة بإجراء البحوث العلمية التطبيقية لخدمة التنمية وتقديم المشورة العلمية على المستوى الوطني وتضطلع بدور رئيسي في التخطيط للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك المشاركة في إعداد الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذها ودعم برامج ومشاريع البحوث العلمية للأغراض التطبيقية.

طريقة التقديم:

التقديم من خلال الرابط: https://coop.kacst.edu.sa اعتباراً من الإثنين 1441/11/15هـ (الموافق 2020/7/6م)، حتى الأربعاء 1441/12/15هـ (الموافق 2020/8/5م)، وستكون فترة الترشيح ما بين 2020/8/9م حتى 2020/8/20م.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

