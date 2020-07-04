“الزكاة والدخل” توضح آلية الإبلاغ عن حالات التهرب عبر الموقع الإلكتروني

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طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإبلاغ عن أي حالة للتهرب الزكوي أو الضريبي، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.

واستعرضت الآلية الخاصة بتقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق الضغط على “اتصل بنا”، ثم اختيار الزكاة أو أحد أنواع الضرائب محل الشكوى.

وأكدت أن على مقدم البلاغ تعبئة البيانات بدقة مع إرفاق الملفات المطلوبة ثم الضغط على “تقديم البلاغ”، مشيرة إلى أن بيانات المتقدم يتم التعامل معها بسرية تامة دون الكشف عن هويته.