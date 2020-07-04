وزير الصحة يهيب بمن لديه أي أعراض لـ”كورونا” التوجه بشكل عاجل إلى عيادات “تطمن”

︎ :

.



أهاب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمن لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” التوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات “تطمن” التابعة للوزارة.

وقال الوزير، في رسالة وجهها اليوم للمواطنين والمقيمين، إن هناك سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم.

يشار إلى أن عيادات (تطمن) خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال، وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

