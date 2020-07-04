تحديثات جديدة في تطبيق توكلنا

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أعلن تطبيق توكلنا عن توفر التحديث الجديد للمستخدمين على نظام أندرويد.

ويأتي التحديث الجديد لتطبيق توكلنا وهو يضم عرض الحالة الصحية عن طريق الألوان لمستخدمي التطبيق، وإضافة إمكانية تسجيل زوار المملكة العربية السعودية في التطبيق، وأيضًا عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، بالإضافة إلى تحسينات عامة.

يذكر أن التسجيل في تطبيق توكلنا يشترط عدة شروط من بينها:

وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر.

التسجيل للمواطنين والمقيمين.

التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

التقيد بصيغة كلمة المرور..، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم.

*خدمات جديدة تم إضافتها لتطبيق توكلنا*✅

– إضافة خاصية الوضعي الصحي للمستخدمين ????

– ربط تطبيق توكلنا مع تطبيق تباعد للحد من انتشار الإصابات ↔️

– المساعدة في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة ????

– إنذار المستخدم في حالات الاقتراب من مناطق موبؤة ⚠️

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ساهم بنشر هذه الرسالة لتعزيز الوعي لدى المجتمع بخطورة هذا الوباء، والمساعدة في حصر عدد الإصابات والحالات المخالطة لها من خلال تحميل التطبيق والاستفادة منه ????

IOS

https://apps.apple.com/sa/app/tawakkalna-covid-19-ksa/id1506236754

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar

