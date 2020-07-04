الصخري: رياح مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.. السبت والأحد

توقع المهتم بالأحوال الجوية، «أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري»، هبوب رياح مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية، اليوم السبت وغدًا الأحد.

وقال الصخري- عبر تويتر- إنَّه متوقّع أن تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية، متوسطة السرعة (٤٠ - ٤٧ كم/س)؛ تثير الأتربة على جنوب العراق، وعلى أجزاء من الكويت، وقد تؤثر على شمال المنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة.

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في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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