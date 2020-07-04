الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة في 7 مناطق خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتعرض عدد من المناطق لرياح سطحية نشطة وأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

ووفق سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، تشهد منطقة الرياض، «السليل-وادي الدواسر»، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساء.

وأضافت الهيئة، أن منطقة عسير«بيشة-تثليث» تتعرض أيضًا إلى حالة جوية مماثلة بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساء.

كما تشهد منطقة مكة المكرمة «أضم-الجموم-الخرمة-الطائف-العاصمة المقدسة-العرضيات-الكامل-المويه-بحرة-تربة-رنية-ميسان» رياحًا نشطة مثيرة للأتربة المؤثرة على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساء.

أما منطقة جازان «الحرث-الدائر-الريث- فيفا-هروب» فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء.

Advertisements

فيما تتعرض منطقة نجران «بدر الجنوب-ثار-حبونا-خباش-شرورة-نجران-يدمة»، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثامنة مساء.

وتتعرض مناطق «الباحة-الحجرة-العقيق-القرى-المخواة-المندق-بلجرشي-بني حسن-فرعة غامد الزناد-قلوة»؛ لتكون سحب رعدية ممطرة، وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساء.

وبحسب «الأرصاد» تشهد المنطقة الشرقية «الأحساء-الجبيل-الخبر-الخفجي-الدمام-العديد-القطيف-النعيرية-بقيق-حفر الباطن-رأس تنورة-قرية العليا» نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة وموجة حارة بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يحذر من «أقوى موجة حر» ويحدد المناطق المتأثرة بها