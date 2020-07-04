تدشين 114 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية في تبوك

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث (بنين - بنات)، غدًا الأحد، 114 برنامجًا تدريبيًّا لشاغلي الوظائف التعليمية، ضمن خطة التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020، في إطار المرحلة الثالثة من برامج التدريب (عن بُعد) بواقع 58 برنامجًا للبنين و56 برنامجًا للبنات، وذلك عبر التسجيل في منصة التطوير المهني الجديد من خلال الرابط.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية، ودعمًا لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم، وفق برامج تطويرية نوعية تخصصية، تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي؛ لإبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة العمل التعليمي، وعملًا بالتدابير الاحترازية كافة؛ لمواجهة انتشار جائحة كورونا، والتي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة.

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من جهته أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليلة، أن برامج التدريب الصيفي تقدم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق تخصصاتهم، وتعمل على توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة، بعدد من المجالات التربوية والتخصصية والإرشادية والقيادية، مع مراعاة الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية لوزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، وبما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، ويحقق رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم، التي تتيح فرص التطوير المهني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

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مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن منع ترشح المحالين إلى التقاعد لدورات معهد الإدارة