الحصيني يحذر من «أقوى موجة حر» ويحدد المناطق المتأثرة بها

درجات الحرارة طبيعية بباقي المناطق
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة حر «رابعة» منذ دخول صيف هذا العام، اعتبارًا من يوم غد الأحد.
وقال «الحصيني»، عبر «تويتر»، إنه من المتوقع أن تسجل 50 درجة مئوية على الشرقية والخليج، وتقترب من نفس الدرجة على الرياض والقصيم، وتعتبر أقوى موجة حر تضرب تلك المناطق هذا العام حتى الآن متوقع ومدتها أسبوع، مشيرًا إلى أن باقي المناطق تظل حول معدلاتها الطبيعية.
من جانبها توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، اليوم السبت، على مناطق (نجران وجازان وعسير)، وكذلك مرتفعات الباحة، مشيرة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
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