

طوكيوا 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أمرت السلطات في غرب اليابان اليوم السبت حوالى 75 ألف نسمة بإخلاء منازلهم من جراء أمطار غزيرة تسبّبت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية وشرّدت أعداداً كبيرة من السكّان وخلّف 13 مفقوداً على الأقلّ، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام.

وأعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية درجة التأهّب القصوى في منطقتي كوماموتو وكاغوشيما في جزيرة كيوشو.

وطلبت السلطات المحليّة من الجيش المساعدة لإجلاء حوالي 75 ألف شخص من كوماموتو وكاغوشيما، حيث احتجز حوالى 100 شخص بسبب الفيضانات.

// انتهى //

07:38ت م

0014





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تأمر عشرات الآلاف بإخلاء منازلهم إثر فيضانات خلّفت 13 مفقوداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.