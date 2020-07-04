السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا=



سول 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 63 حالة إصابة جديدة بفيروس

وترفع هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إجمالي الإصابات إلى 13030 إصابة، من بينها، 283 حالة وفاة.

وأشارت المراكز إلى أن من بين الإصابات، هناك 27 إصابة وافدة من الخارج.

// انتهى //

07:36ت م

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سول 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابات في الظهور مجددا منذ أسابيع مع ظهور مجموعات جديدة في أجزاء مختلفة من البلاد.وترفع هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إجمالي الإصابات إلى 13030 إصابة، من بينها، 283 حالة وفاة.وأشارت المراكز إلى أن من بين الإصابات، هناك 27 إصابة وافدة من الخارج.// انتهى //07:36ت م0013

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