السعودية اليوم / ليبيا تسجيل 27 إصابة جديدة لفيروس كورونا



طرابلس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس

ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالة شفاء، 4 منها في سبها وحالتان من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافيا.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1 وفاة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.

وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة نشطة و27 حالة وفاة.

// انتهى //

07:33ت م

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طرابلس 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد، و6 حالات شفاء وحالة وفاة.ولفت المركز إلى تسجيل 6 حالة شفاء، 4 منها في سبها وحالتان من بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافيا.كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 1 وفاة في سبها ليكون إجمالي الوفيات في ليبيا 27.وأوضح أن عدد حالات الإصابة وصل إلى 918 حالة، منها 661 حالة نشطة، و230 حالة نشطة و27 حالة وفاة.// انتهى //07:33ت م0011

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