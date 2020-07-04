‎ع / السعودية اليوم / تشيلي تتجاوز ستة آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا



واشنطن 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت ستة آلاف إصابة، بعد تسجيل البلاد 131 وفاة إضافية بالفيروس امس الجمعة.

وبحسب بيان الوزارة، ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في تشيلي إلى 6,051.

ووفقاً لوزارة الصحة سجلت تشيلي 3,548 حالات إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 288,089 حالة إصابة في البلاد بسبب فيروس

كما أعلنت وزارة الصحة بأن 253,343 مرضى تعافوا من كورونا في جميع أنحاء البلاد.

// انتهى //

06:06ت م

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واشنطن 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في تشيلي أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت ستة آلاف إصابة، بعد تسجيل البلاد 131 وفاة إضافية بالفيروس امس الجمعة.وبحسب بيان الوزارة، ترتفع الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في تشيلي إلى 6,051.ووفقاً لوزارة الصحة سجلت تشيلي 3,548 حالات إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 288,089 حالة إصابة في البلاد بسبب فيروس كورونا كما أعلنت وزارة الصحة بأن 253,343 مرضى تعافوا من كورونا في جميع أنحاء البلاد.// انتهى //06:06ت م0008

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