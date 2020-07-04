السعودية اليوم / البرازيل تتجاوز مليون ونصف حالة إصابة بكوفيد-19



و‎اشنطن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 42,223 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,539,081 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاً لوزارة الصحة سجلت البرازيل اليوم 1,290 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات إلى 63,174 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء بلغ حتى الآن 868,372 حالة.

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