السعودية اليوم / ‎الاكوادور تسجل إجمالي إصابات بلغ 60,657 إصابة مؤكدة بكوفيد-19



و‎اشنطن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الاكوادورية تسجيل البلاد 1,171 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ووفقاً لوزارة الصحة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة بالفيروس في جيمع أنحاء البلاد إلى 60,657 حالة.

وبحسب بيانات الوزارة، بلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في الاكوادور 4,700.

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04:13ت م

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