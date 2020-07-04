السعودية | 3 خدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تتحملها الدولة عن المواطن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:06 صباحًا, 4 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخدمات والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تكفلت الدولة بتحمل قيمة الضريبة فيها عن المواطنين.

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