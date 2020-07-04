السعودية | «العدل» توضح 6 خطوت لإصدار الوكالة الإلكترونية عبر «ناجز»

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 4 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أعلنت وزارة العدل، عن (6) خطوات يمكن من خلالها إصدار وكالة الكترونية عبر بوابة «ناجز».

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