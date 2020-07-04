شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة والدخل " توضح حالة لا يخضع فيها السكن للقيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استفسر مواطن عن موقفه من ضريبة القيمة المضافة، حال شراء منزل قيمته 2 مليون ريال.

وقال المواطن في استفساره الموجه للهيئة العامة للزكاة والدخل: " إذا شريت منزل عمره أربع سنوات وهو ثاني مسكن لي حيث ان الاول شريته قبل ١١ سنة، هل يوجد ضريبة، علما أن قيمة المسكن 2 مليون ريال وهو تمويل من بنك تجاري " .

ومن جانبها أوضحت الهيئة، أن شراء العقار السكني يخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعه من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنه وفقاً للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة،في حال كان العقار مستخدم قبل التوريد العقاري كسكن دائم لذلك الشخص أو زوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تقل عن(183) يوم متصلة أو منفصلة، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.