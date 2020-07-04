بالفيديو..باحث في علوم الفيروسات: إنتاج لقاح كورونا أصبح قريبًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرح الباحث السعودي في علم الفيروسات عبدالله القيسي، بأن الإعلان عن لقاح فيروس كورنا أصبح قريبًا جدًا. صرح الباحث السعودي في علم الفيروسات عبدالله القيسي، بأن الإعلان عن لقاح فيروس كورنا أصبح قريبًا جدًا. وقال القيسي في مداخلة مع قناة " الإخبارية " إن 16 لقاحًا دخلت التجارب السريرية، وعدة لقاحات منهم أصبحت متقدمة بشكل كبير. وأشار إلى لقاح متطور من جامعة أكسفورد دخل المرحلة الثالثة، وثلاثة لقاحات أخرى من الصين اقتربت من الدخول لتلك المرحلة. وأكد أن المرحلة الثالثة هي الأهم والأكثر تعقيدًا لأنه يتم خلالها استخدام اللقاح على شريحة أوسع من الناس.

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