«الصحة» تُوجِّه رسالة إلى المواطنين بشأن جاهزية القطاع الطبي لمواجهة كورونا

وكيل الوزارة يؤكد تضافر جهود الجميع

قال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور «طريف الأعمى»، إن المملكة اتخذت خطوات استباقية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بتقديم صحة الإنسان كأولوية أولى وجاهزية القطاع الصحي. وأضاف وكيل الوزارة، بمداخلة لقناة «السعودية»، إن جاهزية القطاع الصحي بطاقة استيعابية جيدة؛ لا تعني أننا نتمنى رؤية مريض في حالة حرجة؛ لذلك نرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نخرج من هذه الجائحة، مشيرًا إلى أن جهود الجميع في المملكة تضافرت لرفع الطاقة الاستيعابية لأقصى حد ممكن بتوفير الكوادر البشرية، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة، حتى ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25% في ثلاثة أشهر فقط. اقرأ أيضًا: وزير الصحة ينشر قائمة بمواقع وساعات العمل بعيادات «تطمن» لفحص «كورونا»

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