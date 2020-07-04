مصادر: «التعليم» تصدر تعميمًا بشأن منع ترشح المحالين إلى التقاعد لدورات معهد الإدارة

علمت «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بعدم ترشح المحالين للتقاعد هذا العام أو الذي يليه لدورات التعليم بمعهد الإدارة العامة.

وشدَّدت الوزارة بالتعميم على عدم توقيع مديري المحالين إلى التقاعد على الترشح، وذلك بناء على فتح باب الترشيح لبرامج معهد الإدارة العامة للعام ١٤٤٢ هـ للفصل الأول الدراسي الأول.

ووفق التعميم، فقد طالبت الوزارة الإدارات بإبلاغ منسوبيها الموظفين والموظفات الإداريين على نظام مراتب وزارة الموارد البشرية ممن لديهم رغبة بالترشح، تعبئة استمارة الترشح، وكذلك المرشحون للحلقات التطبيقية للمراتب (١١،١٢،١٣) وذلك بالدخول على أيقونة «دخول» ومن ثم أيقونة «مشترك جديد» -لمن لا يملك حسابًا في المنجز الإداري- وبعد الدخول على البرنامج يتم اختيار «صفحتك التدريبية»، ومن ثم «نموك المهني»، وبعدها اختيار «طلبات الترشيح على معهد الإدارة»، ورفع استمارة بصيغة pdf.

وقالت المصادر: إن التعليمات تتضمن توقيعًا من الرئيس المباشر في الخانة المخصصة في الاستمارة وعلى المحالين إلى التقاعد عدم ترشيح أنفسهم إذا كان تقاعدهم في العام نفسه أو العام الذي يليه وعلى مديريهم عدم توقيع استمارات دورات معهد الإدارة، والالتزام بمواعيد تسليم الاستمارات للمرشحين والمرشحات.

Advertisements

وفي حال الاعتذار عن البرنامج التدريبي الذي تم القبول فيه يلزم على الموظف أو الموظفة تعبئة نموذج الاعتذار على البرنامج نفسه قبل بدايته بوقت كافٍ لا يقل عن أسبوع تجنبًا للمساءلة، علمًا بأنه لن يتم تسلم أي استمارة ترشيح يدويًّا.

اقرأ أيضًا

ليلك الصفدي.. السيرة الذاتية لأول امرأة ترأس جامعة سعودية

بالفيديو.. «الشهري» توضّح مميزات لائحة التعليم الجديدة