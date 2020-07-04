الحكومة الأردنية تُدين الهجمات الحوثية باتجاه السعودية

شدَّدت على أن أمن البلدين لا يتجزأ
أدانت الحكومة الأردنية قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات مُسيرة متفجرة صوب الأراضي السعودية، والتي اعتُرضت وأُسقطت عبر عملية نوعية نفذتها قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضه هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدًا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
كما أكد «الفايز» مجددًا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
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