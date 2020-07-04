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صورة لرجل أعمال ترك وظيفته بأرامكو للعمل بمخبز في الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

التقطت صورة قبل 63 عامًا، لرجل الأعمال أحمد جابر الدوسري في مخبزه، كان الأول من نوعه حينها في مدينة الدمام.

وأوضح حساب " ذاكرة الماضي " أن الصورة التقطت عام 1957م، للدوسري الذي كان أحد موظفي شركة أرامكو.

وترك الدوسري وظيفته بشركة أرامكو، لبيدأ عمله الخاص، وأصبح من كبار رجال الأعمال في المملكة.

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