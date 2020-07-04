مواطن ينقذ حياة ابن شقيقه بجزء من كبده

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أنهى مواطن شاب بمحافظة القنفذة معاناة ابن شقيقه الذي يعاني من تليف الكبد، بتبرعه بجزء من كبده. أنهى مواطن شاب بمحافظة القنفذة معاناة ابن شقيقه الذي يعاني من تليف الكبد، بتبرعه بجزء من كبده. وأجريت العملية بمستشفى الأطفال التخصصي في الدمام، حيث تم نقل الطفل من جدة عبر الإخلاء الطبي.

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