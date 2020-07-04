شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وفاة طفلين وراء بناء جامع الملك عبد العزيز بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث محمد الحوطي قصة بناء جامع الملك عبد العزيز في الرياض، موضحًا أن وفاة طفلين هي وراء بناء الجامع.

وأوضح الحوطي أن الجامع كان صغيرًا ومبنيًا من الطين، ووقع حادث وفاة طفلين بنخيل الباطن، وأخذ والدهما يبحث حينها عن أحد ينقذهما، فلم يعثر على أحد بعدما ذهب الجميع لصلاة الجمعة داخل الرياض.

وأشار إلى أنه عندما علم الملك عبد العزيز بالحادث، أمر بهدم المسجد القديم وبناء مسجد كبير مكانه، مع حفر بئر في شمال المسجد لسقيا المارة.

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ولفت إلى أن هذا أول جامع تقام فيه صلاة الجمعة خارج مدينة الرياض القديمة.