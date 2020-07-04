بالصور.. القبض على المفحط صاحب المركبة الـ«إلنترا»

أعلن مرور منطقة الرياض ضبط قائد المركبة الـ«إلنترا»، الذي قام بممارسة التفحيط، متسببًا في حادث مروري، مع تركيب لوحات لا تعود إلى المركبة.

وتم الوصول إلى موقع المركبة وضبط المتسبب، وسيتم إنهاء إجراءات الحادث وإحالته إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق أقصى العقوبات الواردة في نظام المرور.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» دشَّنوا وسمًا، مطالبين فيه بالقبض على أحد قائدي المركبات، وذلك بعد قيامه بالتفحيط واصطدامه بإحدى السيارات.

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وشارك في هاشتاج «راعي_الالنترا» العديد من مستخدمي موقع «تويتر» بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع، ووثَّقت كاميرا مراقبة لحظة قيام قائد المركبة بالتفحيط بسيارته قبل أن يفقد السيطرة عليها؛ ما جعله يصطدم بسيارة أخرى، فيما أشار المغردون إلى أن السيارة التي اصُطدِمت كانت تقودها فتاة، وأن المفحط تعمد مضايقتها؛ حيث طالبوا بالقبض عليه.

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