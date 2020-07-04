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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون اكتمال الفريق الكروي الأول، بوصول المحترفان البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء أمس الجمعة إلى بريدة، استعداداً لاستئناف المنافسات الكروية.
وغرد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اكتمل الفريق الأول بعد وصول الثنائي البرازيلي ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء اليوم إلى بريدة".
وكان المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس قد منح لاعبي الفريق التعاوني، راحة لهذا أمس، على أن يستأنف الفريق تمارينه مساء اليوم على ملعب النادي.
التعاون
التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04
أعلن نادي التعاون اكتمال الفريق الكروي الأول، بوصول المحترفان البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء أمس الجمعة إلى بريدة، استعداداً لاستئناف المنافسات الكروية.
وغرد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اكتمل الفريق الأول بعد وصول الثنائي البرازيلي ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء اليوم إلى بريدة".
وكان المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس قد منح لاعبي الفريق التعاوني، راحة لهذا أمس، على أن يستأنف الفريق تمارينه مساء اليوم على ملعب النادي.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
01:09 AM
أعلن نادي التعاون اكتمال الفريق الكروي الأول، بوصول المحترفان البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء أمس الجمعة إلى بريدة، استعداداً لاستئناف المنافسات الكروية.
وغرد نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اكتمل الفريق الأول بعد وصول الثنائي البرازيلي ساندرو مانويل ونيلدو بيترولينا مساء اليوم إلى بريدة".
وكان المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس قد منح لاعبي الفريق التعاوني، راحة لهذا أمس، على أن يستأنف الفريق تمارينه مساء اليوم على ملعب النادي.
، التعاون يعلن اكتمال الفريق بوصول البرازيليان ساندرو مانويل ونيلدو ،
المصدر : الخليج 365
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